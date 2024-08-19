سفينة فلبينية تجاهلت تحذيرات خفر السواحل الصينيّ المتكررة فاصطدمت بسفينة

تجاهلت سفينة فلبينية تحذيرات خفر السواحل الصينيّ المتكررة واصطدمت عمدًا بسفينة صينية بطريقة غير مهنية وخطيرة، وفق ما أكّد خفر السواحل.



وأظهر مقطع مصور ليليّ قصير للحادث منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ التابعة لخفر السواحل الصينيّ أنّ الحادث وقع حوالى الساعة 3:24 صباح اليوم الاثنين (1924 في توقيت جرينتش يوم الأحد)، وفق بيان.



ووصف السفينة الصينية بأنّها سفينة تابعة لخفر السواحل.



وقالت قوات الأمن البحريّ الصينية إنّ السفينة الفلبينية نفسها دخلت المياه القريبة من جزر سكند توماس شول، بعد منعها من دخول مياه جزر سابينا.



وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الصينيّ جان يو أنّ سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبينيّ دخلتا بشكل غير قانونيّ إلى المياه المجاورة لجزر سابينا من دون إذن، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.



وقال جان في إشارة إلى مهام الإمدادات، التي أرسلتها الفلبين إلى سفينة راسية على جزيرة سكند توماس شول: "تسببت الفلبين مرارًا وتكرارًا في استفزاز المشاكل وإثارتها وانتهكت الترتيبات الموقتة بين الصين والفلبين."



وذكر خفر السواحل الصينيّ أنّه اتخذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية، وفقًا للقانون، في الحوادث، التي وقعت في وقت مبكر من الاثنين.



وطالب الفلبين بالتوقف فورًا، عن الانتهاك والاستفزاز أو تحمّل العواقب.