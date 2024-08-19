كامالا هاريس في شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي

وصلت كامالا هاريس الأحد إلى شيكاغو عشية انعقاد مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي أحيت آماله بإمكان الفوز على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني.



ونائبة الرئيس التي دخلت السباق الرئاسي بعد انسحاب جو بايدن منه باتت متأكدة من نيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي. وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما زال يحاول فهم توجهاتها. وستلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس.