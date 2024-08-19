ناشطون بيئيون يعرقلون وصول سفينة سياحية إلى أمستردام

عرقل عدد من أعضاء منظمة "إكستنكشن ريبيليون" البيئية مرور سفينة سياحية نحو العاصمة الهولندية، إلى أن تدخلت الشرطة، وفق ما ذكرت متحدثة باسم ميناء أمستردام.



وقالت كارلين فان إيسن لوكالة فرانس برس إنّ سفينة "سيرينايد أوف ذا سيز" الضخمة، التي تضم ألف كابينة، يمكنها مواصلة رحلتها إلى أمستردام، بعد أن أوقفها الناشطون ساعات عديدة.



وكتب الناشطون: "النفط يقتل، أوقفوا السفن السياحية"، وفقًا لصور بثت مباشرة على الإنترنت.



وذكرت فان إيسن أنّ ناقلة نفط اعتُرِضت أيضًا.



وتدخلت الشرطة نحو الساعة 17,00 (15,00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".



ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشرطة أنّ ثمانية ناشطين اقتيدوا إلى مركز الشرطة ثم أطلقوا، لكن لم يجر اعتقال أي شخص.