بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة ما زال ممكنًا

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّ وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، ما زال ممكنًا، على الرغم من تبادل رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو وحركة "حماس" الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن لإسرائيل.



وقال بايدن للصحافة: المحادثات لا تزال جارية ونحن لن نستسلم.



وأضاف أنّ التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنًا.