بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر الآن بلحظة حاسمة

رأى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ محادثات وقف إطلاق النار، في غزة، تمر الآن "بلحظة حاسمة".



ووصف أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب بأنها "قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة" لإعادة الرهائن.



وقال بلينكن، قبل اجتماعه مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، إنّ واشنطن تعمل أيضًا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيرانيّ محتمل على إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسيّ لـ"حماس" في طهران في تموز.