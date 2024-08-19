فقدان 7 وإنقاذ 15 بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قاربا يبلغ طوله 50 مترا وعلى متنه 22 شخصا غرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قبالة ساحل مدينة باليرمو مما تسبب في فقدان سبعة أشخاص.



وأنقذ خفر السواحل ورجال الإطفاء في إيطاليا 15 شخصا بينهم طفل إثر غرق القارب الذي كان يرفع علما بريطانيا بعدما ضربت رياح قوية وأمواج مرتفعة المنطقة عند شروق الشمس.



وذكر تقرير إخباري أن القارب كان يحمل مواطنين اثنين لديهما الجنسية المزدوجة البريطانية والفرنسية ومواطنا أيرلنديا ونيوزيلنديا وسريلانكيا، بينما كان الباقون بريطانيين.



ويواصل غواصون من إدارة الإطفاء عمليات البحث حول القارب، الذي أصبح الآن على عمق نحو 50 مترا وعلى بعد نحو نصف ميل قبالة سواحل إيطاليا.















