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الشرطة الإسرائيلية: إنفجار قنبلة في تل أبيب أمس الأحد كان هجومًا إرهابيًا

أخبار دولية
2024-08-19 | 05:41
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الشرطة الإسرائيلية: إنفجار قنبلة في تل أبيب أمس الأحد كان هجومًا إرهابيًا
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الشرطة الإسرائيلية: إنفجار قنبلة في تل أبيب أمس الأحد كان هجومًا إرهابيًا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) اليوم الاثنين أنه جرى التأكد من أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب في وقت متأخر من أمس الأحد بقنبلة كان هجومًا إرهابيًا.

وذكرت الشرطة من موقع الحادث أن الشخص الذي كان يحمل القنبلة التي انفجرت بالقرب من كنيس يهودي قتل وأصيب أحد المارة.

وأوضحت الشرطة وجهاز شين بيت في بيان مشترك اليوم الاثنين "يمكننا الآن تأكيد أن هذا كان هجومًا إرهابيًا".

ووقع انفجار أمس الأحد بعد نحو ساعة من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب للدفع من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتزايدت أهمية التوصل لاتفاق في ظل مخاوف من اتساع الصراع لحرب شاملة في المنطقة. وتهدد إيران بالثأر من إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن مقتله.

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