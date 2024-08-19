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حماس تعلن المسؤولية عن "عملية استشهادية" في تل أبيب
أخبار دولية
2024-08-19 | 05:50
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حماس تعلن المسؤولية عن "عملية استشهادية" في تل أبيب
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس المسؤولية عن "عملية استشهادية" وقعت في تل أبيب مساء أمس الأحد.
وقالت كتائب القسام إنها نفذت العملية بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
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