حماس تعلن المسؤولية عن "عملية استشهادية" في تل أبيب

الكرملين: لن نتحاور مع أوكرانيا بعد هجومها على كورسك

الكرملين: لن نتحاور مع أوكرانيا بعد هجومها على كورسك

الشرطة الإسرائيلية: إنفجار قنبلة في تل أبيب أمس الأحد كان هجومًا إرهابيًا