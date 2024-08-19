الكرملين: لن نتحاور مع أوكرانيا بعد هجومها على كورسك

أكّد الكرملين أنّه لن يتحاور مع أوكرانيا، نظرًا إلى هجومها، داخل منطقة كورسك الروسية، الذي دخل أسبوعه الثاني وفاجأ موسكو.وقال يوري أوشاكوف محطة "راشن شوت" عبر تلغرام "في المرحلة الراهنة ونظرًا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور."وأضاف: "في الوقت الراهن سيكون من غير المناسب بتاتًا الدخول في عملية تفاوضية."