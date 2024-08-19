مجموعة لوفتهانزا الألمانية مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا

مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا الاثنين، ليستمر تعليق الرحلات حتى 26 آب.



وقالت المجموعة، التي تضم شركات الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينجز، إنها ستتجنب أيضًا المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى ذلك الموعد على خلفية مخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.