وحدات الدفاع الجويّ صدّت هجومًا روسيًا شمل كييف

روسيا رفعت شكوى لألمانيا في شأن تحقيق تجريه في تفجيرات في 2022

روسيا رفعت شكوى لألمانيا في شأن تحقيق تجريه في تفجيرات في 2022

مجموعة لوفتهانزا الألمانية مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا