روسيا رفعت شكوى لألمانيا في شأن تحقيق تجريه في تفجيرات في 2022

رفعت روسيا شكوى لألمانيا في شأن تحقيق تجريه في تفجيرات وقعت في 2022 واستهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم، وذلك بعدما فر مشتبه به رئيسيّ قبل اعتقاله في بولندا.



وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنّ ممثلي الادعاء الألمان خلصوا إلى أن مدرب غوص أوكرانيا هو مشتبه به رئيسي في التفجيرات وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه في بولندا.



وكشف ممثلون للادعاء في بولندا عن أنّ بلادهم تلقت مذكرة الاعتقال الألمانية لكن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد لأن ألمانيا لم تدرج اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين.