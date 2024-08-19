زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية الحدودية حيث ينفذ هجوما غير مسبوق منذ نحو أسبوعين.وقال زيلينسكي تعقيبا على الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 آب: "نحقق أهدافنا"، بعدما قال الأحد إن الهجوم يرمي إلى إقامة "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف زيلينسكي: "هذا الصباح، جدّدنا إمداد صندوق تبادل أسرى الحرب لبلدنا".