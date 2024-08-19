أوكرانيا تأمر بإجلاء العائلات مع أطفال من بوكروفسك ومحيطها

أمرت أوكرانيا الاثنين بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك ومحيطها فيما تواصل القوات الروسية تقدمها نحو هذه المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.



وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين على مواقع التواصل الاجتماعي "بدأنا الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك ... عندما تكون مدننا في مرمى جميع أسلحة العدو تقريبا فإن قرار الإجلاء ضروري ولا مناص منه".



وأضاف أن أكثر من 53 ألف شخص يعيشون في المنطقة بينهم أربعة آلاف طفل.



ووصف فيلاشكين قرار الإجلاء بأنه "ضروري ولا مناص منه".

