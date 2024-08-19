بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل

أعلنت المراسلة آمال شحادة أن اللقاء بين بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن استمر لساعتين ونصف، مشيرة الى أن نتنياهو صدم بموقف بلينكن وحدّة حديثه.