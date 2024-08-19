رئيس الوزراء الهندي سيزور أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور أوكرانيا، بعد أسابيع من تنديد كييف به لمعانقته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى روسيا.



وأكدت الرئاسة الأوكرانية، من جانبها، الزيارة، مشيرة إلى أن مودي يصل الى أوكرانيا الجمعة.



وقالت الرئاسة في بيان إنه "في 23 آب (...) يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية لأوكرانيا".