بوتين يعرض من أذربيجان مساعدته للتوصل إلى سلام مع أرمينيا

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارته أذربيجان، مساعدته للتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا.



وأكد بوتين، في حضور نظيره إلهام علييف بعد لقاء جمعهما، أنه "إذا كان بإمكاننا القيام بشيء لتوقيع اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، سنكون سعداء جداً".



وأشار إلى أنّه بعد زيارته أذربيجان، سيتواصل مع رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان لـ"إطلاعه على نتائج المحادثات" التي أجراها مع علييف.



وتواجهت الدولتان الواقعتان في القوقاز في عدّة حروب. وفي أيلول/سبتمبر 2023، استعادت باكو جيب ناغورني قره باغ الجبلي من الانفصاليين الأرمن الذين سيطروا عليه لعقود.



من جهته، أكّد علييف بعد لقائه بوتين أنّ الأمن في المنطقة يعتمد على التعاون بين أذربيجان وروسيا.



وقال: "الوضع الجديد يفتح المجال أمام آفاق جديدة للتوصل إلى سلام دائم في جنوب القوقاز".