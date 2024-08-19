زيلينسكي يعلن سيطرة كييف على أكثر من 1250 كلم مربعا و92 بلدة في روسيا

اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات كييف سيطرت على اكثر من 1250 كلم مربعا و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية التي تشهد هجوما منذ السادس من آب.



واشار زيلينسكي، في خطاب امام سفراء اوكرانيين في كييف، إلى أن "المقاتلين الاوكرانيين يواصلون عملياتهم الدفاعية في منطقة كورسك. وحتى الآن، سيطرت قواتنا على أكثر من 1250 كلم مربعا من أراضي كورسك و92 بلدة".



ودعا الرئيس الاوكراني الى السماح لكييف بقصف روسيا بواسطة أسلحة بعيدة المدى سبق ان تسلمتها، وذلك بهدف "وقف تقدم" الجيش الروسي في شرق اوكرانيا.



وقال زيلينسكيك "اوكرانيا لا تستطيع وقف تقدم الجيش الروسي على الجبهة إلا بقرار وحيد ننتظره من شركائنا: القرار في شأن القدرات البعيدة المدى".