نتانياهو يعلن سعيه للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الاحياء في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه يسعى للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة، في المرحلة الأولى من أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس.



وقال في تسجيل مصوّر نشره مكتبه عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أرغب في التأكيد على الجهود الهادفة للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق".