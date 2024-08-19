بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد دعمه لاقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة الذي يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحماس. وأضاف بلينكن، متحدثا للصحفيين في تل أبيب، أنه يتعين الآن على حماس قبول الاقتراح.وقال بلينكن إنه سيتوجه الثلاثاء الى قطر، الوسيط الرئيسي مع حركة حماس، بعد محطتيه في اسرائيل ومصر للدفع قدما نحو اتفاق حول هدنة في غزة.ولفت الى أن "رئيس الوزراء نتانياهو تعهد إرسال فريق كبار الخبراء لديه إما الى الدوحة وإما الى مصر لمحاولة إنهاء العملية، لكننا نتطلع الى حماس، أولا وقبل أي شيء، لدعم اقتراح تقليص" الفجوات.وطلب بلينكن من قادة إسرائيل التحرّك ضد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.واعرب انه يشعر بالقلق إزاء ظهور مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، وأضاف أن واشنطن تعمل مع الحكومة الإسرائيلية على وضع خطة للتطعيم ضد المرض.