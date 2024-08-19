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الحوثيون سلّموا مكتبا أمميا في صنعاء استولوا عليه في مطلع آب
أخبار دولية
2024-08-19 | 14:32
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الحوثيون سلّموا مكتبا أمميا في صنعاء استولوا عليه في مطلع آب
سلّم المتمردون الحوثيون في اليمن مكتبا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، كانوا استولوا عليه في مطلع آب، وفق ما أعلن متحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية.
وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الحوثيين أعادوا تسليم المكتب اليوم إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن".
وأشار دوجاريك إلى أن "المكتب يبدو في حاله الأصلية، لكن تجري عملية جرد للمحتويات".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعلن في الأسبوع الماضي ان المتمردين الحوثيين سيطروا على مكتبه في صنعاء في الثالث من آب/أغسطس، وندّد بـ"انتهاك خطير لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها".
من جهة أخرى، جدّدت الأمم المتحدة الإثنين مطالبتها بالإفراج عن 13 موظفا في المنظمة وعن عشرات من موظفي منظمات غير حكومية وإحدى السفارات، يحتجزهم الحوثيون منذ شهرين ونيّف.
وشدّد دوجاريك على أن الأمين العام "لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة" موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية، ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
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