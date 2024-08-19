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منظمة الصحة توصي بإطلاق خطط تطعيم في مناطق تفشي جدري القردة

أخبار دولية
2024-08-19 | 16:00
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منظمة الصحة توصي بإطلاق خطط تطعيم في مناطق تفشي جدري القردة
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منظمة الصحة توصي بإطلاق خطط تطعيم في مناطق تفشي جدري القردة

     
أوصت منظمة الصحة العالمية الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت اخيرا في إفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

كما اصدرت المنظمة توصيات من بينها "إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (...) في المناطق التي تم فيها رصد اصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (مخالطو المرضى والمتصلون جنسيا والاطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية).
     
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت منظمة الصحة العالمية "بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الاصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".
     
واشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".
     
كما دعت البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الاصابات "في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".
     
كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم معدات الحماية الشخصية.
     
وفي هذا السياق، أعرب وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية سامويل-روجيه كامبا عن أمله في تلقي الجرعات الأولى من اللقاحات ضد وباء الجدري الأسبوع المقبل.
     

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