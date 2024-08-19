واشنطن توافق على بيع كوريا الجنوبية مروحيات هجومية بقيمة 3,5 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع كوريا الجنوبية ما يصل إلى 36 مروحية أباتشي ايه اتش 64-اي ومعدات ذات صلة من ضمنها صواريخ، في صفقة بقيمة 3,5 مليار دولار.



وجاء في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي أن "صفقة البيع المقترحة ستعزّز قدرة جمهورية كوريا على مواجهة تحديات آنية ومستقبلية عبر توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع خصوم والمشاركة في عمليات إقليمية".

