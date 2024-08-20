مرشح المعارضة في فنزويلا يدعو مادورو "للتنحّي جانباً"

أعلن مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يؤكّد أنّه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تمّوز استعداده "للحوار" حول "مرحلة انتقالية"، مطالباً في الوقت نفسه الرئيس نيكولاس مادورو "بالتنحّي جانباً".



وقال غونزاليس أوروتيا على منصّات التواصل الاجتماعي "نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين يجب عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانبا أنا مستعد للحوار".



وأضاف "في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية".



وحذّر من أنّ "التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا".



وغونزاليس أوروتيا دبلوماسي متحفّظ حلّ محلّ زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بعدما أعلنت السلطات عدم أهليتها للترشّح.

