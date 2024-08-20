أستراليا وإندونيسيا تبرمان معاهدة دفاعية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء أنّ بلده وإندونيسيا أبرما معاهدة دفاعية جديدة ستشكّل "ركيزة حيوية" للاستقرار في هذه المنطقة المتنازع عليها.



وقال ألبانيزي وقد وقف إلى جانبه الرئيس الإندونيسي المنتخب برابو سوبيانتو، إنّ "هذه المعاهدة التاريخية... ستكون ركيزة حيوية لبلدينا لدعم أمن بعضهما البعض".

