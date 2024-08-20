هاريس: "نحن ممتنون إلى الأبد" لبايدن

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الإثنين في كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو الإثنين "نحن ممتنون إلى الأبد" للرئيس جو بايدن.



وأضافت هاريس وسط هتافات الحاضرين "أريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة".



وسيلقي بايدن كلمة أساسية أمام هذا المؤتمر في وقت لاحق الإثنين.



وتابعت هاريس التي سيرشّحها الحزب رسمياً لمنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل "دعونا نقاتل من أجل المُثُل العزيزة علينا، ودعونا لا ننسى أبداً: عندما نقاتل، ننتصر!".