مقتل نائب في الباراغواي بتبادل لإطلاق النار مع شرطة مكافحة المخدرات

قُتل نائب في الباراغواي عضو في الحزب المحافظ الحاكم في تبادل لإطلاق النار مع شرطة مكافحة المخدرات خلال مداهمة لمنزله في بيدرو خوان كاباليرو (شمال شرق البلاد)، بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.



وقال قائد الشرطة المفوّض كارلوس بينيتيز للصحافيين في العاصمة أسونسيون إنّ عناصر الشرطة الذين دهموا المنزل "تمّ صدّهم برصاص أُطلق باتّجاههم فردّوا على النيران بمثلها مما أدّى إلى إصابة النائب يولاليو غوميز بجروح قاتلة في الساعات الأولى من صباح الإثنين".



وأضاف أنّ الشرطة لم تكن تعتزم توقيف النائب الذي يتمتّع بحصانة برلمانية، بل كانت تريد مصادرة وثائق من منزله مرتبطة بتحقيق في تبييض أموال مرتبط بالاتجار بالمخدّرات.



وبحسب قائد الشرطة فإنّ النيابة العامة أجازت هذه المداهمة بعدما اتّهمت رسميا النائب وابنه بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين بالتورط في هذه القضية.



وأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحقّ ألكسندر نجل النائب.

