الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن

تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح "أكبر وأقوى" للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سنًا المتاحة لدعم كبار السن.وقال دينغ شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة ستادي تايمز التابعة للحزب الشيوعي أمس الاثنين إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستجيب "بشكل فعال" لشيخوخة السكان و"يحسن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين".وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.وتقدر يورومونيتور أن واحدًا من كل شخصين يزيد عمرهما عن 65 عامًا في منطقة آسيا والمحيط الهادىء سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.وأشار دينج إلى أن الصندوق الذي تأسس في عام 2000 هو "صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي".وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، لافتًا إلى أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن "أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين".