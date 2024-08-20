الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن
أخبار دولية
2024-08-20 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن
تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح "أكبر وأقوى" للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سنًا المتاحة لدعم كبار السن.
وقال دينغ شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة ستادي تايمز التابعة للحزب الشيوعي أمس الاثنين إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستجيب "بشكل فعال" لشيخوخة السكان و"يحسن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين".
وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.
وتقدر يورومونيتور أن واحدًا من كل شخصين يزيد عمرهما عن 65 عامًا في منطقة آسيا والمحيط الهادىء سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.
وأشار دينج إلى أن الصندوق الذي تأسس في عام 2000 هو "صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي".
وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، لافتًا إلى أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن "أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين".
أخبار دولية
تعتزم
تعزيز
صندوق
الضمان
الإجتماعي
ليصبح
وأقوى
لمساعدة
التالي
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
بايدن يقول إن حماس "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-30
بنغلادش تعتزم حظر أكبر حزب إسلامي في البلاد
أخبار دولية
2024-07-30
بنغلادش تعتزم حظر أكبر حزب إسلامي في البلاد
0
آخر الأخبار
2024-07-22
التلفزيون الصيني المركزي: الفصائل الفلسطينية وقعت اليوم على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-07-22
التلفزيون الصيني المركزي: الفصائل الفلسطينية وقعت اليوم على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية
0
أخبار دولية
2024-07-12
وزير التجارة الصينيّ: لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التنمية مع السعودية
أخبار دولية
2024-07-12
وزير التجارة الصينيّ: لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التنمية مع السعودية
0
أخبار لبنان
2024-07-09
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
أخبار لبنان
2024-07-09
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:42
الصين توافق على بناء 11 مفاعلا نوويا جديدا
أخبار دولية
08:42
الصين توافق على بناء 11 مفاعلا نوويا جديدا
0
أخبار دولية
08:33
12 قتيلا بينهم طفلان بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة
أخبار دولية
08:33
12 قتيلا بينهم طفلان بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة
0
أخبار دولية
08:30
العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء
أخبار دولية
08:30
العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
08:21
إيران تغلق مركزين "غير قانونيين" على صلة بألمانيا
أخبار دولية
08:21
إيران تغلق مركزين "غير قانونيين" على صلة بألمانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-18
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
فنّ
2024-08-18
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
0
فنّ
13:00
الجزء الجديد من أفلام "إيليين" يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل
فنّ
13:00
الجزء الجديد من أفلام "إيليين" يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل
0
منوعات
2024-08-15
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
منوعات
2024-08-15
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
0
أمن وقضاء
2024-08-17
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
أمن وقضاء
2024-08-17
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
0
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
0
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
0
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
2
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
3
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
4
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
5
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
6
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
7
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
8
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
صحف اليوم
01:07
خبير معني بملف الكهرباء لـ"الأنباء": هذه أسباب الأزمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More