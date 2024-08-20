أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.



وأوضحت في بيان على تطبيق تيليغرام أن الهجوم استهدف تسع مناطق أوكرانية في شمال ووسط وجنوب البلاد.