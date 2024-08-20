استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم، أن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة تضم عائلات نازحة في مدينة غزة تسبب باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف قاعدة لحركة حماس داخل المدرسة.



وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية بأنها تستخدم المدارس والمستشفيات لأغراض حربية.