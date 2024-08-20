الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مجمع قيادة وتحكم لحماس في مدرسة بمدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن سلاح الجو قصف مجمع قيادة وتحكم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مدرسة "مصطفى حافظ" في مدينة غزة.



وقال في بيان: "قبل الهجوم، تم اتخاذ سلسلة من التدابير لتقليل احتمالية إصابة المدنيين بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة واستخدام الصور الجوية إضافة إلى الاستعانة بمعلومات استخباراتية إضافية".