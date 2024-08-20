الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث 6 من الأسرى في غزة

في جديد التطورات الاسرى الاسرائيليين لدى حماس، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور في قطاع غزة على جثث 6 من الأسرى خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية.



كما أوضح أنه تمكن خلال الليلة الماضية، عبر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من انتشال الجثث الست من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة.

