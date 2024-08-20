لابيد: الأيام تمر ونفقد المزيد من الرهائن وعلينا أن نعقد صفقة الآن

علق زعيم المعارضة يائير لابيد على إعلان إسرائيل انتشال جثث ستة أسرى قائلًا: "تمر الأيام ونفقد المزيد من الرهائن، وعلينا أن نعقد صفقة الآن".وأشار لبيد إلى أن الحل الوحيد الذي تستطيع حكومة نتنياهو القيام به هو الاستقالة والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول.