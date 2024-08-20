بلينكن يجري محادثات مع السيسي حول التوصل إلى هدنة في غزة

فور وصوله الى منطقة العلمين شمال مصر، أجرى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ووقف الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.ونقل بلينكن القادم من تل أبيب في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول عن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة بلاده على "خطة التسوية" التي أعدتها واشنطن من أجل الهدنة.وسيجتمع بلينكن لاحقًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لبحث الأفكار الجديدة المطروحة لحل الأزمة والحد من الفجوات التي تؤخر التوصل الى وقف للنار.