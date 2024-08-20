المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: جدري القردة ليس وباءً جديدًا

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن جدري القردة، بغض النظر عما إذا كان من السلالة الجديدة أو القديمة، ليس وباءً جديدًا مثل كورونا إذ أن السلطات تعرف كيفية السيطرة على انتشاره، داعيًا الى تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا المرض.



واعتبر ان كيفية التصدي الآن وفي السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لأوروبا والعالم.

