الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة نيويورك في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السيطرة على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بـ"تحرير نوفغورودسكوي (الاسم الروسي للمدينة)، إحدى أكبر بلدات منطقة توريتسك والمركز اللوجستي ذو الأهمية الإستراتيجية".