حماس: تصريحات بايدن "ادعاءات مضلّلة"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي اتهم فيها الحركة بأنها "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة، هي "ادعاءات مضلّلة".



وقالت الحركة الفلسطينية في بيان: "تابعنا ... باستغرابٍ واستهجان شديدين، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي جو بايدن ... هي ادعاءات مضلّلة (ونعدّها) ضوءا أخضرَ أميركيا متجدّدا، لحكومة المتطرفين الصهاينة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزّل".