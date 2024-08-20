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السيسي يدعو إلى انهاء الحرب في غزة محذرا من تبعات توسّعها إقليميا

أخبار دولية
2024-08-20 | 07:19
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السيسي يدعو إلى انهاء الحرب في غزة محذرا من تبعات توسّعها إقليميا
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السيسي يدعو إلى انهاء الحرب في غزة محذرا من تبعات توسّعها إقليميا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.
     
وأفاد بيان من الرئاسة المصرية، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن السيسي أكد أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية".

وشدد على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته". 

ووصل بلينكن إلى مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر صباح الثلاثاء لاجراء محاثات مع الرئيس المصري ووزير خارجيته حول التوصل إلى هدنة في غزة.

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