غرفة التجارة الصينية تندد بالرسوم الأوروبية "غير المنصفة" على السيارات الكهربائية

نددت مجموعة تمثّل الشركات الصينية في أوروبا باستخدام الاتحاد الأوروبي "غير المنصف للأدوات التجارية" فيما يخطط التكتل لفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 36% لمدة خمس سنوات على السيارات الكهربائية الصينية.



وعبّرت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي عن "عدم رضاها القوي ومعارضتها الشديدة لنهج المفوضية الأوروبية الحمائي".