بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"

دعم الرئيس الأميركي جو بايدن كامالا هاريس في مواجهتها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا إياه بأنه "فاشل".



وحض الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما الأميركيين خلال في كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي إلى "اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلا من مجرم مدان" في إشارة لى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقا.



من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي أن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة أمام مقر المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي في واشنطن في شيكاغو "لديهم وجهة نظر" محقة.



وقال: "هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر. الكثير من الناس الأبرياء يقتلون على الجانبين"، مضيفا أن الوقت حان "لإنهاء هذه الحرب".



وكان بايدن قد حظي بتصفيق حار لدى وصوله إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو لإلقاء خطاب يسلّم فيه الشعلة لنائبته كامالا هاريس التي سيرشّحها الحزب رسمياً لخلافته.