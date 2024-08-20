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فرنسا تطلق حملة ثانية للتطعيم ضد إنفلونزا الطيور في تشرين الأول
أخبار دولية
2024-08-20 | 08:08
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فرنسا تطلق حملة ثانية للتطعيم ضد إنفلونزا الطيور في تشرين الأول
كشف وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو أن فرنسا ستطلق حملة تطعيم ثانية ضد إنفلونزا الطيور في تشرين الأول بعد حملة أولى ناجحة العام الماضي.
وجرى اكتشاف المرض في مزرعة دواجن في فرنسا الأسبوع الماضي لأول مرة منذ كانون الثاني، قبيل ذروة موسمية متوقعة خلال فصلي الخريف والشتاء.
وقال فينو لإذاعة فرانس إنفو: "سنعيد إطلاق حملة تطعيم كبرى لأنها أثبتت فعاليتها".
وذكرت وزارة الزراعة في بيان، أن السلطات طلبت ما يقرب من 68 مليون جرعة لقاح من شركة سيفا سانتيه أنيمال الفرنسية وشركة بوررينغر إنغلهايم الألمانية لحملة التطعيم المقبلة، بعد تطعيم حوالي 50 مليون طائر العام الماضي.
وأشار فينو الى أن تكلفة حملة التطعيم الثانية ستكون حوالي 100 مليون يورو، وهو مبلغ مماثل لما جرى إنفاقه العام الماضي وستمول الحكومة 70 بالمئة منه.
أخبار دولية
فرنسا
تطعيم
إنفلونزا الطيور
مارك فينو
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