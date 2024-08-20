أكثر من 122 ألف شخص غادروا منطقة كورسك الروسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن أكثر من 122 ألف شخص غادروا منطقة كورسك الروسية التي أمرت السلطات بعمليات إخلاء فيها في أعقاب توغل أوكرانيا قبل أسبوعين.



وتخوض القوات الروسية قتالا ضد القوات الأوكرانية هناك منذ السادس من آب عندما اقتحم آلاف من الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا في إحراج كبير لكبار القادة العسكريين الروس.