إيران تغلق مركزين "غير قانونيين" على صلة بألمانيا

ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء الإيراني اليوم، أن البلاد أغلقت فرعين لما وصفتها بأنها "مراكز غير قانونية" على صلة بألمانيا بسبب "أنشطة غير قانونية واحتيال مالي".