12 قتيلا بينهم طفلان بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

قُتل 12 شخصا بينهم طفلان على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة غرب مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مركز قيادة تابع لحركة حماس.



وقال الدفاع المدني في بيان محدث: "طواقمنا تنتشل 12 شهيدا من مدرسة مصطفى حافظ التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة".



وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق انتشال "جثث خمسة رجال وطفلين" بعدما قصفت طائرة إسرائيلية الطابق الثاني من المبنى "الذي يؤوي آلاف النازحين".



وقال بصل إن الضربة خلفت 15 جريحا.



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المدرسة لأنها "تضم مركز قيادة لحماس".



وأضاف "استخدم عناصر حماس مركز القيادة والسيطرة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".