مصادر لرويترز: الكويت تجري محادثات مع قطر من أجل اتفاق توريد غاز مسال مدته 15 عاما

كشفت خمسة مصادر تجارية ومن قطاع الطاقة لرويترز أن قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن إمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة في الدولة الخليجية.



وأفادت أربعة مصادر بأن الاتفاق من شأنه تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنويا من الوقود المنقول بحرا على مدى 15 عاما من مشروع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.