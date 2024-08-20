جهاز الأمن الروسي يعتقل عالما في شبهة خيانة لصالح أوكرانيا

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم، أن جهاز الأمن الروسي اعتقل عالما في موسكو في شبهة خيانة.



ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه يشتبه في أن هذا العالم نفذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية نيابة عن أجهزة الأمن الأوكرانية.