الحرس الثوري الإيراني: فترة انتظار رد إيران على إسرائيل "قد تكون طويلة"

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني قوله إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة.



وتتأهب منطقة الشرق الأوسط لثأر تعهدت به إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز.



وقال نائيني: "الوقت في صالحنا وفترة الانتظار لهذا الرد قد تكون طويلة"، في إشارة إلى الثأر من إسرائيل، مضيفا أن "العدو" يجب أن ينتظر ردا محسوبا ودقيقا.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عنه القول إن القادة الإيرانيين يدرسون كل الظروف، وإن رد طهران لن ينتهج نفس أساليب العمليات السابقة.