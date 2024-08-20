قائد الجيش الأوكراني: قواتنا تقدمت ما بين 28 و35 كيلومترا في منطقة كورسك الروسية

أعلن قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تتراوح من 28 إلى 35 كيلومترا في منطقة كورسك الروسية، بينما تحرك موسكو بعض قواتها من اتجاهات أخرى لتعزيز مواقعها هناك.



وأفاد سيرسكي بأن روسيا ترسل أيضا قوات إضافية إلى منطقة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، والتي شهدت أعنف المعارك في الآونة الأخيرة خلال الغزو الروسي المستمر منذ عامين ونصف العام.