وزارة الخارجية الألمانية: استدعينا السفير الإيرانيّ لمقر وزارة الخارجية في برلين

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني لديها.



ودعت الحكومة الإيرانية الجديدة إلى السماح على الفور باستئناف العمل في معهد لتدريس اللغة الألمانية في طهران.