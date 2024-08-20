روسيا استدعت دبلوماسية أميركية

استدعت روسيا دبلوماسية أميركية كبيرة، للاحتجاج على ما وصفته بتصرفات استفزازية لصحافيين أميركيين يغطون الأحداث في منطقة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّها أبلغت القائمة بالأعمال الأميركية ستيفاني هولمز بأنّ الصحافيين دخلوا المنطقة، بشكل يخالف القانون، في أعقاب توغل القوات الأوكرانية قبل أسبوعين، وإنّ روسيا تعتزم تقديمهم للمحاكمة.

ويبدو أن موسكو كانت تشير إلى تقارير صحافية صادرة عن واشنطن بوست و(سي.إن.إن) من سودجا، وهي بلدة حدودية روسية تخضع في الوقت

الراهن لسيطرة كييف.

وقالت إنّ تصرفات الصحافيين تثبت بوضوح ضلوع الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذا الصراع.